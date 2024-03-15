قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنَّ القرآن الكريم تحدَّث في 91 آية عن عاقبة الظلم وعقوبة الظالمين.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الإمام الطيب» عبر شاشة «dmc»، وعُرضت الجمعة، أن هناك تنوُّعا في العذاب أو العقوبة على الظلم.



وأشار إلى أنَّ شهر رمضان الكريم يمثل فرصة مواتية لمن وقع في الظلم، بأن يتحلل من المظلوم.



وأوضح أن الأحاديث الواردة في الحج تؤكد أنه يكفِّر جميع الذنوب إلا مظالم العباد، فيرجع بها الحاج كما هي.



ونوه بأن العلماء قالوا إن التحلُّل من الظلم يكون بالأداء أو الإبراء، محذرًا من أن الكثيرين لا ينتبهون إلى عاقبة الظلم.



ولفت إلى أنّ عاقبة الظلم تصل إلى خراب البيوت، موضحًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الظلم صباح كل يوم، وكان يدعو بألا يعين ظالمًا أو يخذل مظلومًا.



وأفاد بأن من يعين الظالم فإن الأخير يُسلَّط عليه، موضحًا أن الكثير مما يحدث في دواوين الأعمال وبين الأسر وفي العلاقات تكون هذه الأمور موجودة.





