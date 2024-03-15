مجد القاسم وسلمى عادل يشعلان أقوى السهرات الرمضانية بحفل كامل العدد

أحيا المطربان مجد القاسم وسلمى عادل، واحدة من أقوى السهرات الرمضانية بخيمة "أماسي" بأحد الفنادق الكبرى في منطقة وسط البلد بالقاهرة، بحضور جماهيري كامل العدد بأجواء يحيطها البهجة والفرحة.

وقدم المطرب مجد القاسم باقة رائعة من أجمل أغانيه التي تألق بها خلال مشواره الفني المتضمنة أغانيه القديمة والحديثة، حيث استمر في تقديم وصلة غناء لأكثر من ساعة لأشهر أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور كـ لعبتك، رفقا مولاتي، قسوة قلبك وآخرين، فنال استحسان الجمهور الذي تفاعل معه وسط أجواء وصيحات وتفاعل بترديد كلمات الأغاني.

وكما قدمت المطربة سلمى عادل، باقة من أحدث أغانيها المتنوعة المحببة لدى الجمهور أبرزها: أغنية أشبع بيها، وأنا مخنوقة، وبكراش عليك ومين صافيلي وآخرين.

ويذكر أن المطرب مجد القاسم طرح مع بداية حلول الشهر رمضان المبارك كليب حمل اسم "رمضان شهر البركة والغفران" وهو من كلمات المستشار بهاء المري وألحان وتوزيع أحمد بدوي وإخراج سحر متولي.

وكما أن آخر أغاني المطربة الشابة سلمى عادل تتر فيلم "الملكة" للنجمة هالة صدقي وآخرين الذى عرض منقضيا بدور العرض السينمائي.