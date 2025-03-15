ترامب يوقع أمرا لتقليص طاقم فويس أوف أمريكا ومؤسسات إعلامية أخرى تمولها الدولة

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في خفض طاقم إذاعة "فويس أوف أمريكا" وهيئات أخرى ممولة حكوميا فيما يواصل الرئيس حملته لإعادة هيكلة الحكومة دون الحصول على موافقة الكونجرس.

ووجه ترامب إدارته، مساء أمس الجمعة بعد وقت قصير من موافقة الكونجرس على أحدث مشروع قانون للتمويل، بخفض وظائف عدة وكالات إلى الحد الأدنى الملزم قانونا. ويشمل هذا الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تضم فويس أوف أمريكا وإذاعتي أوروبا الحرة وآسيا الحرة وإذاعة مارتي التي تبث أخبارا بالإسبانية في كوبا.

وكتبت كاري ليك، المرشحة الخاسرة لمنصب حاكمة ولاية أريزونا ومرشحة مجلس الشيوخ التي عينها ترامب كبيرة مستشارين بالوكالة، صباح اليوم ، عبر منصة إكس أن الموظفين يمكنهم أن يتحققوا من بريدهم الإلكتروني. وتزامن هذا من إخطارات صادرة تمنح طاقم فويس أوف أمريكا أجازة إدارية مدفوعة.