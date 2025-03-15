غرق طالب أزهري من دمياط في نهر النيل بالأقصر أثناء الاستحمام

لقي طالب بالمعهد الأزهري مصرعه غرقًا، اليوم السبت، في أثناء استحمامه في مياه نهر النيل بالقرب من مرسى معدية الأهالي بالبر الغربي في مدينة الأقصر.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة البيئة والمسطحات يفيد بغرق شاب في مياه النيل بمركز القرنة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين أن الغريق يُدعى عبد الرحمن عاطف محمد، 21 عامًا، من مركز الزرقا بمحافظة دمياط، وهو طالب بالمعهد الأزهري، حيث ترك متعلقاته الشخصية وإثبات هويته على الشاطئ قبل أن ينزل إلى المياه.

ونجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشال الجثة خلال أقل من نصف ساعة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى القرنة غرب الأقصر، لحين إنهاء إجراءات الدفن.

وتحرر محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.