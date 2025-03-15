المكسيك ترفض أي تدخل عسكري أمريكي ضد كارتيلات المخدرات

جدّدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الجمعة، معارضتها أي تدخل عسكري أمريكي ضد كارتيلات المخدرات على الأراضي المكسيكية.

الفكرة كان طرحها رونالد جونسون، مرشّح الرئيس دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة في المكسيك، خلال جلسة استماع الخميس أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت الرئيسة المكسيكية في مؤتمرها الصحفي اليومي: «نحن لا نتفق مع الطرح. لقد قال: «كل شيء مطروح على الطاولة لكن لا. هذا الأمر ليس مطروحا لا على الطاولة ولا على الكرسي ولا على الأرض ولا في أي مكان»، وفق وكالة فرانس برس.

وكان طُلب من جونسون إبداء رأيه بشأن تدخل عسكري أمريكي ضد الكارتيلات في المكسيك، دون إخطار الحكومة المكسيكية.

وجاء في رد جونسون: «إذا كانت حياة مواطنين أميركيين في خطر، أعتقد أن كل الأوراق مطروحة على الطاولة.. أمنيتنا الأولى هي أن يحصل ذلك بالتعاون مع شركائنا المكسيكيين».

وتأتي تصريحات جونسون بعد ثلاثة أسابيع على تصنيف ترامب ثماني عصابات إجرامية في أمريكا اللاتينية بينها ستة كارتيلات مكسيكية، منظمات إرهابية، متهما إياها بتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وحذرت شينباوم حينها من أن قرار واشنطن لا ينبغي أن يشكل مناسبة لتهديد السيادة المكسيكية، ومن أن المكسيك لن تقبل بأي غزو أمريكي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه إذا ثبّت مجلس الشيوخ جونسون في المنصب، فإن العلاقات ستكون جيدة، مشدّدة في الوقت نفسه على وجوب احترام المكسيك.

والثلاثاء الماضي، أقرّ الكونجرس المكسيكي تعديلا دستوريا يلحظ إنزال أقصى عقوبة ممكنة وفرض الاحتجاز الوقائي على أيّ أجنبي يقوم بأنشطة تجسّس دون موافقة الحكومة في إطار اتفاقيات تعاون.

وتعهّد الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، في خطاب أمام الكونجرس، بـ"شنّ حرب على عصابات المخدّرات المكسيكية التي تشكّل تهديدا خطرا للأمن القومي للولايات المتّحدة».

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض: «العصابات تشنّ حربا على أميركا، وقد حان الوقت لأمريكا لكي تشنّ حربا على العصابات، وهذا ما نفعله».