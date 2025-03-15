ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في الولايات المتحدة إلى 300 حالة

تواصل حالات الإصابة بالحصبة الارتفاع في جنوب الولايات المتحدة، حيث أثار وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي الشكوك بشأن اللقاحات واقترح استخدام فيتامين أ وزيت كبد الحوت لمكافحة هذا المرض المعدي للغاية.

وفي الولايتين الأكثر تضررا تكساس ونيو مكسيكو، ارتفع عدد حالات الإصابة بالحصبة إلى حوالي 300 حالة، وفقا للسلطات المحلية. ولم يكن أي شخص من المصابين قد تلقى لقاح الحصبة، مع بعض الاستثناءات المحدودة.

وفي تكساس، ارتفعت حالات الإصابة بالحصبة إلى 259 حالة، حيث احتاج 34 مصابا إلى العلاج في المستشفى، حسبما أفادت السلطات المحلية. وقد توفي طفل متأثرا بإصابته بالحصبة في تكساس في فبراير الماضي. وفي ذلك الوقت، كان هناك 124 حالة إصابة بالحصبة في الولاية.

وشرح وزير الصحة روبرت كينيدي، وهو معروف بالتشكيك في اللقاحات، أهمية تناول التطعيم في العديد من المقابلات، لكنه وصفها أيضا باعتبارها خيارا شخصيا.