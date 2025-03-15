داهمت قوات الأمن الباكستانية موقعين تابعين لمسلحين في شمال غرب البلاد المضطرب، اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين وتسعة مسلحين على الأقل، وفقا لبيان صادر عن الجيش.

نُفِّذت المداهمات في منطقتي مهمند وديرا اسماعيل خان بمقاطعة خيبر بختونخوا، المتاخمة لأفغانستان.

وبحسب مسؤولين في الشرطة المحلية، فإن المسلحين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان.

وتُعد "طالبان باكستان" جماعة منفصلة لكنها حليفة لحركة طالبان الأفغانية، التي استولت على السلطة في أفغانستان المجاورة في أغسطس 2021، بالتزامن مع المراحل الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد 20 عاما من الحرب.

وفي حادث منفصل اليوم السبت، نصب مسلحون كمينا لقوات الأمن في منطقة كورام شمال غربى باكستان، على الحدود مع أفغانستان، بحسب الشرطة المحلية. ومع ذلك، لم تؤكد السلطات بعد سقوط أي ضحايا في صفوف القوات.

ويخوض الجيش الباكستاني حاليا عملية عسكرية مستمرة في كورام وهي منطقة شهدت سنوات من العنف الطائفي بين الطوائف السنية والشيعية. وأسفرت الاشتباكات بين الفصائل المسلحة عن مقتل مئات الأشخاص، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة.

ومنذ نوفمبر الماضي، تعيش كورام في عزلة بعدما أغلقت السلطات الطرق الرئيسية بسبب أعمال العنف الطائفي، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.