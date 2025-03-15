أيمن بهجت قمر: عمرو مصطفى تلقى رسالة من طبيبه أثناء تلحينه تتر مسلسل عايشة الدور

حكى الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، موقف لا ينساه للملحن عمرو مصطفى، أثناء تلحينه تتر مسلسل "عايشة الدور".

وعلق "قمر"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لازم أنا والكل نحيي الفنان الكبير عمرو مصطفى اللي كان قاعد بيلحن التتر ده عند دنيا في مكتبها في وجودي أنا والمنتج محمد أحمد السبكي، وجات له رسالة واحنا قاعدين من الدكتور المشرف على حالته".

وتابع: "حقيقي الرسالة كانت ممكن تأثر على أي حد، بس لإن عمرو طلع بجد إنسان قوي بشكل يفوق الوصف قدر يكمل القعدة ويلحن التتر، ويمكن هو ما يعرفش وقتها أنا كنت مبهور بيه إزاي".

وواصل: "بجد موقف أثر فيا جدا وزود احترامي وتقديري لعمرو مصطفى اللي انا واثق إنه بإذن الله هيتغلب على الموقف ده وربنا هيتم شفاؤه".

وتعرض الملحن عمرو مصطفى لأزمة صحية شديدة، أجرى على إثرها عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، بعد اكتشافه لبعض الأورام.