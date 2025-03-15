يورومني: بنك قناة السويس يحصد المركز الأول في تمويل التجارة بمصر

تصدر بنك قناة السويس قائمة أفضل مقدمى خدمات تمويل التجارة فى مصر، وفقًا لاستطلاع يورومنى لعام 2025، الذى شمل تصويت أكثر من 13,500 مشارك من مختلف دول العالم، وجاء هذا التصنيف بناءً على تقييمات دقيقة من خبراء الصناعة وممثلى الشركات والمؤسسات الكبرى؛ حيث حصل البنك على المركز الأول فى عدة محاور رئيسية مثل الأداء العام، المنتجات والخدمات التمويلية، التكنولوجيا المصرفية، وجودة الخدمات المصرفية للعملاء.

يعكس التتويج قدرة البنك على توفير حلول مبتكرة تلبى احتياجات السوق المتنامية.

يعتمد البنك على استراتيجيات طموحة تتواكب مع أحدث التطورات فى القطاع المصرفي، ما يمكنه من تقديم خدمات مبتكرة تحقق النمو والتوسع بكفاءة ومرونة للعملاء.

من جانبه، قال شهاب زيدان نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن النجاحات التى يحققها البنك فى مجال تمويل التجارة هى نتيجة لاستراتيجية واضحة تعتمد على تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الابتكار واستثمار البنك فى الكوادر البشرية المؤهلة.

وأضاف زيدان أن هذا التكريم يعكس قوة البنك فى تمويل التجارة واحترافية وقدرة فريق العمل على إدارة العمليات التجارية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد زيدان أن البنك يولى أهمية خاصة لتطوير حلول تمويلية متخصصة تُمكّن عملاءه من التعامل مع الأسواق العالمية بثقة ومرونة.

كما يشير إلى التزام بنك قناة السويس بتطوير التقنيات المصرفية الحديثة لضمان تقديم خدمات سريعة وآمنة وفعّالة لعملائه، يأتى ذلك فى إطار استراتيجية البنك لتقديم تجربة مصرفية استثنائية من خلال فريق عمل محترف يقدم المشورة المالية المتخصصة ويعالج العمليات التجارية المعقدة بكفاءة.