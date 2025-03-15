وزير خارجية تركيا: سنراقب خطوات تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن وفدا تركيا ناقش اتفاقا بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، خلال زيارة إلى دمشق.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "تي.في100"، أن الوفد نقل للمسئولين السوريين مخاوف تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب عن كثب الخطوات التي ستُتخذ من أجل تنفيذ الاتفاق.

وكذلك أشار إلى أنه لايجب تقديم تنازلات في سوريا بشأن مساعي الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية الكردية.

وعقد الوفد التركي، الذي ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات، اجتماعات خلال زيارة عمل إلى سوريا يوم الخميس، وفق شبكة الحدث.

وعلى الرغم من ترحيبها السابق بالاتفاق المفاجئ الذي أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الجديدة في دمشق قبل 3 أيام، واصلت تركيا استهدافها للمسلحين الأكراد في سوريا.

وتعتبر أنقرة، «قسد» التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا جماعة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية على مدى عقود.

يشار إلى أن الاتفاق الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في العاشر من الشهر الحالي، كان نص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية شمال شرق البلاد في إطار الدولة السورية ومؤسساتها العسكرية.