وزير الخارجية الإسباني: الوضع المأساوي في لبنان غير مقبول

- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أكد دعم بلاده للبنان ودعا إسرائيل لوقف القصف

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن الوضع المأساوي في لبنان، الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية، غير مقبول إطلاقا.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد.

وأضاف: "الوضع المأساوي في لبنان غير مقبول. الشعب اللبناني ضحية حربٍ ليست حربه. يجب على إسرائيل وقف القصف، وعلى حزب الله وقف إطلاق الصواريخ".

وتابع: "ندعم الحكومة اللبنانية. إنها تبذل قصارى جهدها لضمان أمن شعبها، فسيادة لبنان ووحدة أراضيه أمران حيويان، ويجب أن تكون القوات المسلحة اللبنانية قادرة على ضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة".

وشدد على أن استمرار الحرب لن يجلب الأمن، بل سيزيد العنف والمعاناة، وأن إسبانيا تواصل جهودها للحوار والتفاوض من أجل إنشاء مستقبل آمن ومستقر للبنان والمنطقة.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي هجوما متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس الجاري، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.



