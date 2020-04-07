خرجوا بفساتين السهرة والبدل الأنيقة وبملابس تنكرية

يرتدي الناس في أغلب الأوقات خلال الحجر الصحي ملابس المنزل، سواء كانوا يشاهدون التلفاز أو نائمون أو يأكلون أو يمارسون الرياضة أو حتى يعملون؛ مما جعلهم يشعرون بالملل، ويشتاقون لملابسهم الأخرى التي أصبحت لا تخرج من الدولاب خلال هذه الفترة.

ولكن الأستراليون الذين شعروا بالملل من المنزل ارتدوا ملابس السهرة، والبدل الأنيقة، وملابس أخرى لجعل المهمة العادية المتمثلة في إخراج صناديق القمامة، بمثابة نزهة أسبوعية مثيرة للاهتمام، ومهمة تستدعي ارتداء أشيك الملابس كما نشر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

View this post on Instagram Taking my bin for a stroll! 🗑✨ #binisolationouting A post shared by Miss Victoria Anthony (@missvictoriaanthony) on Apr 7, 2020 at 2:30am PDT

بدأت الفكرة عن طريق مزحة بين دانييل أسكيو من ولاية كوينزلاند وصديق آخر لإخراج الصناديق أثناء ارتدائها ملابسها الشيك، و قررت أن تبدأ التحدي، مرتدية فستانًا أزرق وتاجًا مستوحاه الفكرة من فيلم ديزني فروزين، كما قامت بوضع قطع من الملابس حول السلة نفسها، كنوع من أنواع التزين.

وصرحت السيدة أسكو قائلة: "نشرت صديقة لي صورة على فيسبوك،لأنها كانت متحمسة للفكرة، ويجب أن اعترف أنني كنت أشعر بالقلق، لكنني قمت بذلك ولوحت للناس".

بدأ الكثيرون في فعل نفس الشيء نفسه ونشروا صورًا يرتدون أثوابًا وأزياء مبهرة، مما أدى إلي تدشين صفحة عبر موقع فيسبوك تسمى Bin Isolation Outing في 28 مارس، ينشرون من خلالها الناس صورهم أثناء إلقاء القمامة، ومنذ ذلك الحين جذبت أكثر من 220 ألف متابع.

شارك آخرون صورًا يرتدون أزياء تنكريه من الرأس إلى القدمين، كزي الرجل الحديدي، وحوريات البحر، والملوك والملكات والجنيات، وترتدي امرأة من غرب أستراليا ملابسها مثل آلة الحصاد القاتمة ومزحة أنها كانت "آلة حصاد القمامة"

وأضافت صاحبة الفكرة: "لقد تلقيت الكثير من الرسائل الخاصة جميعهم يشكرونني، لأنهم كانوا محبطين للغاية وهذا جعلهم يبتسمون ويضحكون".