 الرئيس الروسي يرحب بتشكيل سلطات مركزية في ليبيا لفترة انتقالية - بوابة الشروق
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الرئيس الروسي يرحب بتشكيل سلطات مركزية في ليبيا لفترة انتقالية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 4:59 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 4:59 م

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل سلطات مركزية في ليبيا لفترة انتقالية، حيث من المقرر أن تحضر وتجري انتخابات وطنية نهاية العام.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة اليوم الخميس، والذي يقوم حاليا بزيارة لروسيا.

وقال الكرملين -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- إن الجانبين ناقشا مسألة التسوية في ليبيا بشكل مفصل، مضيفة أن بوتين أبدى استعداد بلاده لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وكذلك ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية.

وأشار الكرملين إلى أن الجانبين اتفقا على البدء في وضع اتجاهات واعدة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب دبيبة عن امتنانه لتسليم ليبيا دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

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