خالد الصاوي يعتدي على الشرنوبي بعد اكتشاف مقلب «خمس نجوم»

حل الفنان خالد الصاوي، ضيفًا على برنامج «خمس نجوم»، في رابع حلقاته، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس.



وخلال المرحلة الأخيرة من البرنامج، اعتدى الفنان خالد الصاوي بالضرب على ممثل ضمن طاقم عمل البرنامج، بسبب استفزاز الأخير له.



وبعد اكتشاف المقلب، أبدى خالد الصاوي ردة فعل كوميدية، ليعتدي على الفنان محمد الشرنوبي، قائلًا: «بس صيع»، بحسب تعبيره.



وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجر الكثير من المواقف المضحكة.



