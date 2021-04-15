فاروق جعفر: كنت أحسن لاعب في مصر وراتبي 75 جنيها

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كشف فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، عن راتبه حينما كان لاعبا بصفوف القلعة البيضاء.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية، متحدثا عن رفاهية اللاعبين في الوقت الحالي وسابقا:"أنا كنت أحسن لاعب في البلد ومن أفضل 3 أو 4 لاعبين في مصر وراتبي كان 75 جنيه فقط".

وأضاف:"سيارات كثيرة (كانت بتجيلي هدايا، وأحد روؤساء نادي الزمالك أعطاني شقة كهدية في منطقة الزمالك".

ونفى فاروق جعفر خلال حديثه عن وجود خلافات بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومانويل جوزيه مدرب المارد الأحمر السابق، موضحا أن علاقته بالخطيب لم تعد مثلما كانت.