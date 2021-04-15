قادة الدول السابقين يدعون «بايدن» للتنازل عن قواعد براءات اختراع لقاح كورونا

دعا أكثر من 170 من القادة الوطنيين السابقين والحاصلين على جائزة نوبل، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى التنازل عن قواعد الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، في محاولة لتكثيف حملة التطعيم العالمية.

وجاء في رسالة مفتوحة نشرها "نادي مدريد" اليوم الخميس، أن مثل هذا التنازل "من شأنه أن يوسع القدرة التصنيعية العالمية، بدون أن تكون هناك عوائق من جانب احتكارات الصناعة، التي تقود نقص الإمدادات الحاد مما يمنع الحصول على اللقاح".

ويشار إلى أن "نادي مدريد" هو منتدى غير ربحي يضم رؤساء ورؤساء وزراء سابقين، ويهدف إلى تعزيز الديمقراطية.

وكتب النادي - الذي بدأ الدعوة، إلى جانب منظمات دولية أخرى - أنه من الممكن التغلب على "النقص المفتعل في الإمدادات العالمية" من خلال تعليق براءات الاختراع.