 أوكرانيا تحذر روسيا من عبور الحدود - بوابة الشروق
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أوكرانيا تحذر روسيا من عبور الحدود

كييف - د ب أ:
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:51 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:51 م

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن روسيا سوف "تواجه عواقب" إذا ما عبرت قواتها الحدود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن كوليبا قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية لاتفيا وليتوانيا وإستونيا الذين يزورون أوكرانيا للإعراب عن دعمهم لها إن أوكرانيا تريد أن "تثني" روسيا عن القيام بمزيد من التصعيد من خلال الدبلوماسية.

ويطالب كوليبا بمزيد من المساعدة "العملية" من منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي في المواجهة الحالية مع روسيا.

وقال وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيكس، إن روسيا هي الطرف الوحيد الذي يحتاج إلى خفض تصعيد تصرفاته.


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