كندا تكافئ عمال القطاعات الأساسية بمنحهم الإقامة الدائمة

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الأربعاء، عن تسهيل حصول 90 ألف عامل أجنبي مؤقت وخريجين أجانب على الإقامة الدائمة في البلاد عبر العمل في القطاعات الأساسية، مع التركيز على أولئك العاملين في المستشفيات ودور الرعاية طويلة الأجل.

وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، ماركو إي إل مينديسينو: "لقد ألقى الوباء الضوء الساطع على المساهمات المذهلة للقادمين الجدد، ستساعد هذه السياسات الجديدة أولئك الذين لديهم وضع مؤقت على التخطيط لمستقبلهم في كندا، ولعب دور رئيسي في انتعاشنا الاقتصادي ومساعدتنا على إعادة البناء بشكل أفضل. رسالتنا إليهم بسيطة: قد يكون وضعك مؤقتا، لكن مساهماتك دائمة - ونريدك أن تبقى".

وأوضحت أنه يجب أن يتمتع العمال بسنة واحدة على الأقل من الخبرة العملية الكندية في مهنة الرعاية الصحية أو مهنة أساسية أخرى معتمدة مسبقا، ويجب أن يكون الخريجون الدوليون قد أكملوا برنامج ما بعد الثانوي الكندي المؤهل خلال السنوات الأربع الماضية، وليس قبل يناير 2017.