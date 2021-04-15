ارتفاع شهري لعدد الركاب في مطار فرانكفورت خلال مارس الماضي

أعلنت شركة فرابورت الألمانية لتشغيل المطارات اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا لعدد الركاب في مطار فرانكفورت خلال مارس الماضي بمقدار 243 ألف راكب مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وقالت فرابورت إن إجمالي عدد الركاب في مطار فرانكفورت أكبر مطارات ألمانيا وصل خلال الشهر الماضي إلى 925194 راكبا، مشيرة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مايوركا قبل عيد الفصح.

في الوقت نفسه فإن عدد الركاب خلال الشهر الماضي مازل أقل بنسبة 4ر56% عن الشهر نفسه من العام الماضي، مع بدء تباطؤ حركة الطيران من أسبوع إلى آخر قبل أن تصل إلى مرحلة التوقف التام، نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الربع الأول من العام الماضي.

في الوقت نفسه شهدت حركة الشحن الجوي نموا قويا خلال الشهر الماضي حيث زادت كمية البضائع التي تم تداولها عبر مطار فرانكفورت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر24% سنويا إلى 204865 طنا، وبزيادة بواقع 5ر27 ألف طن عن فبراير الماضي.

كان ستيفان شولته رئيس شركة فرابورت قد توقع مؤخرا أن يسجل مطار فرانكفورت ما بين 20 و25 مليون راكب خلال العام الحالي، متوقعا نمو الطلب على السفر "في وقت ما خلال الصيف".

كان عدد الركاب في مطار فرانكفورت قد تراجع خلال العام الماضي إلى أقل من 19 مليون راكب مقابل أكثر من 70 مليون راكب في 2019 والذي سجل رقما قياسيا بالنسبة للمطار.