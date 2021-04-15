أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 4. 11 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 401 ألف و416 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 14 أسبوعا.

وأفادت البيانات، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ 39. 3 مليون، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 76 ألفا و756 حالة.

ومر نحو عام و10 أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.