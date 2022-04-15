حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة خاصة للفنانة الشابة رحمة أحمد فرج، التي قدمت دور "مربوحة"، في مسلسل "الكبير أوي٦"، الذي يعرض حاليا ضمن موسم رمضان 2022، وحققت نجاحاً كبيراً وتفاعل الجمهور مع مشاهدها.

ونشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، فيديو للفنانة رحمة خلال إحدى المقابلات، ووجه لها سؤال عن دنيا، قالت رحمة أنها تحبها جدا، وتعشقها لأقصى درجة، مؤكدة أنها تحب أيضا شخصية "هدية".

وكتبت دنيا: "أنا كمان حبيتك يا رحمة وشكرا على ذوقك وكلامك الحلو، ربنا يوفقك انتي وكل أسرة المسلسل المبدعين".

يذكر أن مسلسل"الكبير أوي٦"، ضم مجموعة من الوجوه الشابة في هذا الجزء، أبرزهم رحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفى غريب، وغيرهم، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي.