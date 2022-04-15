 ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها - بوابة الشروق
الجمعة 15 أبريل 2022 10:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 9:35 م

بحث ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم إن ولي العهد السعودي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني.

"وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة".

كما "اتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين"، وفق (واس).

كما جرى استعراض مجمل الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

"وقد أشاد الرئيس الصيني خلال الاتصال بدور المملكة المحوري في المنطقة، وبجهود المملكة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن"، بحسب (واس).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك