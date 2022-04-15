ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

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بحث ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم إن ولي العهد السعودي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني.

"وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة".

كما "اتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين"، وفق (واس).

كما جرى استعراض مجمل الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

"وقد أشاد الرئيس الصيني خلال الاتصال بدور المملكة المحوري في المنطقة، وبجهود المملكة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن"، بحسب (واس).