السكة الحديد تعلن اعتبار شبرا الخيمة محطة وصول وقيام قطارات الوجه البحري مؤقتا

أعلنت هيئة السكك الحديدية، اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري (الروسي ذات التهوية ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة، بدءًا من اليوم الجمعة.

وأوضحت الهيئة، أنه مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلى مستمر إلى محطة القاهرة.

يأتي ذلك نظرا لاستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الإستيعابية لخط القاهرة الأسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك.

وأضافت أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة.

وقدمت الهيئة، اليوم الشكر والتقدير لجمهور الركاب لمشاركتهم وحسن تعاونهم فى تحمل أعباء ما تقوم به الهيئة من أعمال تطوير لزيادة عدد الرحلات على الخطوط وتأمين سلامة القطارات وتقديم خدمة جديدة وآمنة تليق بجمهور الركاب.

وأشارت إلى قرار الهيئة المؤقت الذي صدر في 11 مارس الماضي باعتبار محطة "بشتيل المحطة" محطة انتهائية ومحطة قيام لخط المناشي / ايتاى البارود وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والانشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجاري إنشائها بما فيها مسار قطارات خط المناشي والذي يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة والتي يتم إنشائها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني والتي ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية في مجال النقل ومحطة كبرى تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وأضاف البيان أن هيئة السكك الحديدية تؤكد على استمرار العمل على مدار 24 ساعة لنهو اعمال تجديدات السكة وانشاء محطة بشتيل الجديدة والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالي وأن الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة قد قامت بتوفير وسائل النقل البديلة من اتوبيسات ومكروباصات لنقل الساده الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس.

وأشارت إلى أنه ‎فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم إعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد.