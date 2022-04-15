تحصين 347 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنوفية



تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، أخر مستجدات أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2022، والتي انطلقت في 15 مارس الماضى على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وقال الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية إنه تم تحصين 347 ألف و243 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة 93%، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الأن، مؤكدا استمرار أعمال لجان الحملة القومية بكافة أرجاء المحافظة لتحقيق المستهدف منها من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة، مشيداً بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.