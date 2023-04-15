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مانشستر يونايتد يعلن غياب مارتينيز حتى نهاية الموسم

د ب أ
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 3:15 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 3:15 ص

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الجمعة، غياب لاعبه ليساندرو مارتينيز عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه لكسر في مشط القدم.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه من المتوقع أن يتعافى المدافع الأرجنتيني بشكل تام في الوقت المناسب ليكون جاهزا للعب في بداية الموسم المقبل.

وتعرض مارتينيز للإصابة في الدقيقة 86 من المباراة التي انتهت بتعادل مانشستر يونايتد مع اشبيلية الإسباني 2 / 2، مساء الخميس، في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

كذلك شهدت المباراة نفسها تبديل رافاييل فاران شريك ليساندرو في خط الدفاع بعد إصابته في الشوط الأول، ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع.


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