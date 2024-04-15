عودة حكيمي لقائمة باريس سان جيرمان استعدادا لبرشلونة

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أعلن الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد أشرف حكيمي بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جانلويجي دوناروما – كيلور نافاس – أرناو تينياس.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – نونو مينديز – نوردي موكويلي – بيرالدو – ميلان شكرينيار.

الوسط: مانويل أوجارتي – فابيان رويز – دانيلو – فيتينيا – لي كانج إن – كارلوس سولير – وارين زايري إيمري.

الهجوم: كيليان مبابي - جونكالو راموس – عثمان ديمبيلي – ماركو أسينسيو – راندال كولو مواني – برادلي باركولا.