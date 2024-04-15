إيران: مصادرة ناقلة حاويات لانتهاكها لوائح الشحن

بررت وزارة الخارجية الإيرانية احتجاز ناقلة الحاويات "إم إس سي أريز" على أساس أنها انتهكت لوائح الشحن ولم تقدم "ردا مناسبا" للسلطات الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قوله إن الناقلة، التي كانت في طريقها من دولة الإمارات إلى الهند، تجاهلت اللوائح الدولية.

كانت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت الناقلة أمس الأول السبت، قبل ساعات من الهجوم الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. ويعتبر الحرس الثوري الإيراني أن السفينة مرتبطة بإسرائيل.

وذكرت خدمة تانكرتراكرز الإلكترونية، لتتبع شحنات النفط الخام، في منشور على تطبيق إكس إن ناقلة الحاويات "إريز" موجودة حاليا في المياه الإقليمية الإيرانية بين جزيرتي قشم وهرمز، ويجري احتجازها على مسافة ليست بعيدة عن ثلاث ناقلات صادرتها إيران العام الماضي.