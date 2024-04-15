رئيس وزراء قطر يدعو إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم بمقر سفارة دولة قطر في طشقند، اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية دول المجلس.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، بحث الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في جمهورية أوزبكستان.



وجرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



وشدد على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وحل الخلافات بالطرق السلمية، مجددًا التزام دولة قطر بدعم الجهود الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



