حسن مصطفى: قوة الأهلي في ثقته والغيابات تمنح أفضلية للزمالك

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة القمة خارج التوقعات كالعادة، وكانت من المباريات المحببة إلى قلبه، وله الكثير من الذكريات خلالها.

وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "الأجواء داخل المعسكرين مختلفة بحكم لعبي في الفريقين".

أضاف حسن مصطفى: "عندما كنت ألعب في الأهلي كان لدينا ثقة كبيرة في الفوز وهذا قوة الفريق، وأهم دقائق المباراة هي العشر دقائق الأولى، ولكن في الزمالك كان هناك حالة قلق نسبيًا قبل القمة".

اختتم: "الأهلي سوف يتأثر غياب نجوم الوسط أمام الزمالك بشكل كبير، ومروان وإمام عاشور هم الأقوى تأثيرًا، ومنطقة وسط الملعب هي ما يمنح الأحمر قوة والغيابات قد تمنح الزمالك أفضلية".