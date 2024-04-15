استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص مستعمرين في خربة الطويل جنوب نابلس

استشهد مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الإثنين، متأثرين بإصابتهما برصاص مستعمرين في خربة الطويل شرق بلدة عقربا، جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر إنه «تبلغ من الارتباط الفلسطيني باستشهاد مواطنين برصاص المستعمرين، خلال الهجوم على خربة الطويل».

وكان عدد من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هاجموا المواطنين في وقت سابق من مساء اليوم أثناء تواجدهم في أرضهم في خربة الطويل وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم.

وأدى الهجوم إلى إصابة مواطنين اثنين بالرصاص أعلن عن استشهادهما لاحقا، وثلاثة آخرين برضوض وكسور جراء الاعتداء عليهم بالضرب.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول للمصابين، وتركتهما على الأرض ينزفان حتى ارتقيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال رفضت تسليم المصابين، وطلبت من طواقمها مغادرة المكان، مشيرة إلى أن الوضع الصحي لهم غير معروف لدى الطواقم.



