يبدو أن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما احتل صدارة ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة بعد الفوز الذي حققه أمام لوتون تاون.

وانتصر مانشستر سيتي على لوتون تاون بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الـ 33 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وصعد مانشستر سيتي لصدارة المسابقة بعد الهزيمة التي تلقاها أرسنال أمام أستون فيلا بنتيجة 2-0، بالإضافة إلى هزيمة ليفربول من كريستال بالاس في نفس الجولة.

ليكون ترتيب أول 3 أندية كالتالي:

مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة.

أرسنال برصيد 71 نقطة.

ليفربول برصيد 71 نقطة.

وفي حال تتويج جوارديولا باللقب الـ 17 مع مانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون هذا ليس اللقب الاستثنائي الأول الذي يحققه المدرب الإسباني بهذه الطريقة وبفارق نقطة أو نقطتين.

فهناك 4 مواسم قد لا تنسى من ذاكرة جوارديولا مطلقًا مع برشلونة ومع مانشستر سيتي، إذ ظل الصراع قائمًا مع منافسيه حتى الجولة الأخيرة.

موسم 2009-2010

في هذا الموسم كان بيب جوارديولا يتولى تدريب فريق برشلونة وظل الصراع قائم بينه وبين ريال مدريد حتى الجولة الأخيرة، ليجمع البارسا 99 نقطة في المركز الأول، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق ريال مدريد.

موسم 2010-2011

ظل أيضا الصراع قائم بين ريال مدريد وبرشلونة حتى المحطات الأخيرة، التي جعلت البارسا متصدرا برصيد 96 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

موسم 2018-2019

استمر الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي بقيادة الثنائي العظيم، بيب جوارديولا ويورجن كلوب، حتى محطاته الأخيرة، إذ شهدت الجولة الأخيرة نتائج مثيرة وضعت السيتي في الصدارة برصيد 98 نقطة، ومن بعده ليفربول برصيد 97 نقطة.

موسم 2021-2022

كان لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الموسم استثنائيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ دخل مانشستر سيتي وليفربول الجولة الأخيرة وكان الريدز يسعى لأن ينتصر في حين يريد أن يتعثر مانشستر سيتي بالتعادل أو الهزيمة.

لكن مانشستر سيتي وقتها حقق الفوز وليفربول حقق فوزا غير مفيد، ليكون ترتيب المسابقة في النهائية، ينتهي بصدارة السيتي برصيد 93 نقطة، ومن خلفه ليفربول برصيد 92 نقطة.

مباريات مانشستر سيتي المتبقية: "برايتون، نوتنجهام، وولفرهامبتون، فولهام، توتنهام ووستهام".

مباريات متبقية لليفربول: "فولهام، إيفرتون، وست هام، توتنهام، أستون فيلا وولفهامبتون".

مباريات متبقية لأرسنال: "وولفرهامبتون، تشيلسي، توتنهام، بورنموث، مانشستر يونايتد وإيفرتون".