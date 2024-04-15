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افتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، موسم توريد القمح، بحضور موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ومحمد عبد العال مدير مديرية التموين بالبحيرة، في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لاستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.

وتفقد أعمال التوريد بصومعة تخزين الغلال بالأبعادية، والمخصصة لتخزين القمح، وتقدر سعتها التخزينية بنحو 66 ألف طن.

وتفقد صومعة زاوية غزال التي تقدر سعتها التخزينية بنحو 60 ألف طن، بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتابع بدر، أعمال لجنة الاستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة، وأعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلي التيتوضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف.

وأكد أولوية التشوين بالصوامع، مشددا على استمرار أعمال المتابعة والتوريد وجاهزية الشون والصوامع لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيه ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 1950 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيه للأردب.

وأكد ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي؛ لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

ووجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مؤكدا المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 37 شونة بطاقة استعابية 681 ألفا و608 أطنان لاستيعاب الكميات المتوقع توريدها هذا العام.