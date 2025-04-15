الرئيس اللبناني يتوجه إلى قطر في زيارة رسمية

توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، إلى العاصمة الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن "عون غادر إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر تلبية لدعوة أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد".

ويرافق عون، وزير الخارجية يوسف رجّي، وينضم في الدوحة إلى الوفد الرسمي سفيرة بيروت لدى قطر، فرح بري، وفق البيان نفسه.

وأوضح أن "الزيارة تستمر حتى بعد ظهر الأربعاء، ويتخللها لقاء ثنائي بين الرئيس عون وأمير قطر، ومحادثات موسعة يشترك فيها الجانبان القطري واللبناني".

وتتميز العلاقات بين لبنان وقطر والتي بدأت بحضورها الرسمي في السياسة اللبنانية بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في 1975، بالتضامن والتعاون على مختلف المستويات، حيث تربط البلدين علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية قوية.

على الصعيد السياسي، تُظهر قطر دعمها المستمر للبنان في المحافل الدولية، خاصة في الأزمات، كما قدمت مساعدات مالية وإنسانية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

أما على الصعيد الاقتصادي، تستثمر قطر في قطاعات لبنانية حيوية مثل البنية التحتية والعقارات، بالإضافة إلى دعم القطاع المصرفي.