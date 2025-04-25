كوفاتش يخطط للبقاء مع دورتموند

يرغب نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، في الاستمرار بمنصبه الموسم المقبل دون النظر لنتائج الفريق هذا الموسم ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وتولى كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ السابق، قيادة دورتموند خلفا لنوري شاهين في فبراير الماضي بعقد يمتد حتى 2026، حيث ساهم في تحسن أداء الفريق نسبيا، ليتقدم للمركز السابع حاليا، وبات على أعتاب المشاركة في المسابقات القارية، وربما يتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كوفاتش لصحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، بأنه يريد البقاء حتى لو فشل الفريق في التأهل للبطولات الأوروبية لأول مرة منذ عام 2009.

وقال كوفاتش "كان هدفي الاستقرار في دورتموند، وإعادة الأمور لنصابها الصحيح، ثم تقديم أداء جيد على المدى المتوسط ​​أو الطويل، لم يتغير شيء في هذا الصدد".

وأضاف أنه لا يرى نفسه حلاً مؤقتًا للفريق، مشيرا إلى أن "كل مدرب يتم تعيينه خلال الموسم ينبغي عليه عادة حل بعض المشاكل".

وأوضح: "توقيعنا عقدًا لمدة عام ونصف العام يظهر التزامًا واضحًا. لم يكن العقد قصير الأمد خيارًا مطروحًا لأي من الطرفين".

وحصد دورتموند 10 نقاط في مبارياته الأربع الأخيرة ببوندسليجا، ليصبح على بعد 4 نقاط فقط من المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة المؤهلة لدوري الأبطال، ونقطتين عن صاحب المركز السادس، الذي يحتمل أن يكون آخر مركز مؤهل في البطولات القارية.

ولا يزال يتبقى 4 مباريات على نهاية الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يستهلها دورتموند بمواجهة مضيفه هوفنهايم، غدا السبت، فيما يبدو كوفاتش راض عن تطور الفريق.

وشدد كوفاتش: "نبلي بلاء حسنا في الفترة الأخيرة: دعونا نفوز بالمباراة القادمة. الفريق تحسن على الصعيد الهجومي. كما ترون، نحن نحسن أداءنا بدنيا وفنيا، ونقدم بالفعل لحظات رائعة في مسيرتنا".

وختم المدرب الكرواتي تصريحاته قائلاً: "نعمل بجد لمواصلة هذا النهج".