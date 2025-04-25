حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة نيس

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة نيس، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 31 بالدوري الفرنسي.

ويلعب باريس لقاء نيس، باعتباره البروفة الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه آرسنال، الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضمن باريس سان جيرمان التتويج رسميا بلقب الدوري الفرنسي منذ 3 أسابيع، وذلك قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة، ويعتلي الصدارة برصيد 78 نقطة بسجل يخلو من الهزائم.

في حين يحتل نيس، المركز الخامس برصيد 51 نقطة، وينافس بقوة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويدخل باريس، مواجهة نيس، بقائمة تضم 21 لاعبًا، على النحو التالي:

«دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، باتشو، تيناس، جواو نيفيز، بريسنال كيمبيمبي».