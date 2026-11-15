تقارير: ميناء نيو أورلينز يرفع دعوى قضائية عقب اصطدام سفينة

أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم السبت أن ميناء نيو أورلينز رفع دعوى قضائية ضد مالكي ومديري ناقلة نفط اصطدمت بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي بنيو أورلينز.

وتزعم الدعوى أن الناقلة تتحمل مسؤولية الحادث، وأن الاصطدام تسبب في أضرار تجاوزت قيمتها مليون دولار، وفقا لما أوردته شبكتا "سي بي إس نيوز" و"سي إن إن".

ووفقًا للدعوى، لا يزال تقييم الحجم الكامل للأضرار جاريًا.

واصطدمت ناقلة النفط "أتلانتيك أسفالت" بسفينة الرحلات النهرية "أمريكان هيريتدج" يوم الجمعة. وحاول الركاب إخلاء السفينة فور وقوع الاصطدام، لكنها سرعان ما بدأت تميل قبل أن تنقلب على جانبها، مما أدى إلى سقوط عدة أشخاص في المياه.

وكان على متن السفينة حوالي 130 راكبًا في ذلك الوقت، ونجا جميعهم. ولم يُصب أي من الـ32 راكبًا الذين تلقوا العلاج في المستشفى بإصابات تهدد حياتهم.

وقالت شركة "ثوم" الإدارية إن الناقلة "أتلانتيك أسفالت" صُنعت في عام 2017 وسجلت في جزر مارشال.

وقالت "ثوم" في بيان: "نأسف بشدة لتداعيات هذا الحادث، ونعرب عن قلقنا الصادق وتعازينا القلبية للمصابين".

وتابعت "تظل مشاعرنا مع ركاب السفينة «أمريكان هيريتدج» في أعقاب تجربتهم المروعة، بينما نعمل بجد لتقييم الحادث والتحقيق فيه".

وتابعت: "تظل قلوبنا مع ركاب السفينة (أمريكان هيريتدج) إثر الحادث المروع الذي تعرضوا له، فيما تتواصل الجهود للتحقيق في ملابسات الواقعة وتقييم أبعادها."