أعربت الفنانة الشابة توانا الجوهري عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فيلم "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنه داعم للشباب بشكل غير عادي، وهو من قام بترشيحها للعمل وساعدها كثيرًا في تفاصيل الشخصية.

وقالت توانا لـ"الشروق" إنها تتوقع نجاحًا غير عادي لفيلم "ري ستارت"، فهو مليء بكوميديا الموقف، وفريق العمل بأكمله بذل أقصى جهده لإخراجه بصورة تليق بالمتلقي، وبالأخص تامر حسني، فهو شعلة من النشاط والطاقة الإيجابية في اللوكيشن، وتعلمت منه الكثير في فن التمثيل، وتتمنى تكرار التجربة معه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن فيلم "ري ستارت" من بطولة تامر حسني، الفنانة هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو، ومن المقرر طرحه رسميًا في دور العرض يوم 29 مايو 2025