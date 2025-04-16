افتتاح حماسي لمنافسات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

انطلقت اليوم، الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025، وسط أجواء حماسية ومواجهات قوية بين نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، وحضور جماهيري كبير.

وقد أسفرت مواجهات اليوم عن تأهل كل من نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا، وعلي فرج المصنف الثاني عالميًا، والويلزي جويل ماكين المصنف الخامس عالميًا، ليحجزوا أماكنهم في الدور نصف النهائي بعد عروض قوية ومستحقة.

وجائت نتائج مباريات اليوم من الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال على النحو التالي:

تأهل علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، بالفوز على مواطنه يوسف سليمان، المصنف الرابع عشر عالميًا، وحسم علي فرج المباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: «11-4، 11-2 و11-5».

فيما ودع ودع الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن عالميًا، منافسات البطولة بالخسارة أمام الويلزي جويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا، بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وسيطر اللاعب الويلزي على مجريات المباراة، وحقق الفوز بواقع أشواط «11-3، 11-4 و11-8»، ليحسم تأهله للدور نصف النهائي، حيث يلاقي علي فرج.

بينما جاءت نتائج مباريات اليوم من الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات على النحو التالي:

افتتحت المصنفة الأولى عالميًا، المصرية نوران جوهر، مواجهات السيدات بفوز مستحق على الإنجليزية جورجينا كينيدي، المصنفة السابعة عالميًا، بنتيجة 3-0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-5، 11-3، 11-4، لتؤكد جوهر حضورها القوي.

وفي ثاني مباريات السيدات واصلت المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، تألقها اللافت وقدّمت أداءً استثنائيًا أمام مواطنتها سلمى هاني، المصنفة الثالثة عشرة عالميًا. حسمت الحمامي اللقاء بنتيجة 3-0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-4، 11-6، 13-11، لتتأهل بجدارة إلى الدور نصف النهائي.

وتختتم منافسات الدور ربع النهائي غدًا، الأربعاء، بـ3 مباريات قوية، بعد انسحاب يوسف إبراهيم، المصنف الخامس والعشرين عالميًا، قبل مواجهة مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا.