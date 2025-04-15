تقرير سويدي: لا دليل على أن سفينة ترفع العلم الصيني ألحقت أضرارا بكابلين بحريين عمدا في بحر البلطيق

ذكر تقرير سويدي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات لم تجد دليلا على أن سفينة ترفع العلم الصيني قد ألحقت أضرارا بكابلين بحريين عمدا في بحر البلطيق في العام الماضي.

وقال تقرير مجلس التحقيقات في الحوادث بالسويد، إن المحققين تمكنوا من الوصول إلى معلومات محدودة، وبالتالي لم يتمكنوا من التأكد مما إذا كانت كابلات البيانات ألحق بها الضرر في المياه السويدية عمدا.

وقادت السلطات الصينية، التحقيق بمشاركة السويد كمراقب، ويمكن للادعاء العام في السويد مواصلة تحقيقاته بشكل منفصل.

وذكر التقرير السويدي، أن سفينة الشحن "يي بينج 3"، سحبت مرساة الميناء لمدة يوم ونصف لمسافة تزيد عن 180 ميلا بحريا (أكثر من 330 كيلومترا) في نوفمبر 2024.