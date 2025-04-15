الهند: فشل منظمو رحلات الحج في الالتزام بالبرنامج الزمني للسلطات السعودية

وسط مخاوف من قيام السعودية "بخفض" حصة الحج الخاصة بدولة الهند لهذا العام، قالت نيودلهي، اليوم الثلاثاء، إن منظمي رحلات الحج فشلوا في الالتزام بالجداول الزمنية التي حددتها السلطات السعودية رغم تكرار تذكيرهم بذلك.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" عن الحكومة الهندية قولها، اليوم الثلاثاء، إنه بسبب تدخلها وافقت وزارة الحج السعودية على إعادة فتح بوابة الحج أمام منظمي رحلات الحج لإكمال عملهم في حدود نحو عشرة آلاف حاج وفقا للمساحة الحالية المتاحة في منى.

يشار إلى أن وزارة شئون الأقليات تتولى من خلال لجنة الحج الهندية إنهاء الترتيبات المتعلقة بالجزء الأكبر من حصة الهند البالغة 175 ألفا وخمسة وعشرون حاجا، مخصص منها للحكومة 122 ألفا وخمسمائة وثمانية عشر حاجا في العام الحالي.

أما باقي الحصة وهي اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة وسبعة حجاج فهي مخصصة لمنظمي الرحلات السياحية الخاصة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه نتيجة لجهودها، ارتفعت الحصة المخصصة للهند من 136 ألفا وعشرون حاجا في عام 2014 بشكل تدريجي إلى 175 ألفا وخمسة وعشرون في عام 2025.

وحددت السلطات السعودية، بشكل نهائي هذه الحصص بسبب اقتراب موعد الحج.