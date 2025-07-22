متحدث الأوقاف لـ الشروق: تحسين الأوضاع المالية لخطباء المكافأة يخضع لدراسة دقيقة

أسامة رسلان: مكافآت بعض الخطباء تصل إلى 825 جنيها عن الخطبة الواحدة

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تعتمد شرائح مختلفة لمكافآت خطباء المكافأة وفق الفئة والخبرة.

وأكد أن بعض الفئات العليا، مثل أعضاء هيئة التدريس وخريجي الأزهر الملتزمين بضوابط الخطاب الدعوي، يتقاضون 825 جنيهًا عن الخطبة الواحدة، فيما تتراوح المكافآت لبقية الخطباء بين 75 و425 جنيهًا.

- تكلفة الزيادات تتجاوز 3 مليارات جنيه سنويًا

وأضاف رسلان، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن عدد خطباء المكافأة في مصر يبلغ 31,565 خطيبًا، بينهم 16,169 مدرجون على بند التحسين و15,396 خارج هذا البند، لافتًا إلى أن أي زيادة شهرية بواقع ألف جنيه لكل خطيب ستكلف الموازنة أكثر من 3 مليارات و156 مليون جنيه سنويًا.

وذكر أن ذلك يستلزم دراسة واعية لكيفية تدبير الموارد، واستصدار موافقات مؤسسات عدة منها وزارة المالية ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- خطباء المكافأة خارج قانون الخدمة المدنية

وأشار رسلان إلى أن خطباء المكافأة لا تسري عليهم مواد قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بعلاقة العمل مع الوزارة، نظرًا لاختلاف توصيفهم الوظيفي وطبيعة التكليف ومدته وأجله.

كما أوضح أن دور بعضهم يقتصر على خطبة الجمعة فقط دون أداء مهام الإمامة أو الأنشطة اليومية بالمساجد، بخلاف الأئمة الدائمين أو الخريجين المتعاقدين مثل دفعات الإمام الشعراوي ومحمد عبده.

- خطة مرحلية لتحسين الأوضاع

وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة تعتز بدور خطباء المكافأة وتقدر جهودهم، مؤكّدًا أن تحسين أوضاعهم المالية مطلب مشروع لكنه يحتاج إلى خطة مرحلية تضمن استدامة التمويل.

وأوضح أن الملف، مثل غيره من الملفات المتراكمة، يخضع لدراسة شاملة منذ عام 2024 لتحقيق أكبر قدر من الإفادة والاستفادة، مع مراعاة الأولويات في ظل تفاوت الأوضاع المعيشية بين الخطباء.