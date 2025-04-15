الرئيس الباكستاني يدين بشدة هجوما إرهابيا استهدف مركبة أمنية في إقليم بلوشستان

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أدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركبة تقل أفرادا من قوات الأمن تابعة لشرطة بلوشستان في منطقة شمس أباد في إقليم بلوشستان اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة وإصابة 18 آخرين.

وأفادت وكالة أنباء " أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية، بـأن الرئيس زرداري أكد عزم بلاده مواصلة الجهود للقضاء على الإرهاب.

كما أدان رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان الهجوم، وتعهد بالاستمرار في " مكافحة الارهاب" حتى يتم استئصاله.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

من ناحية أخرى، هاجم مسلحون مركبة وقاموا باختطاف اثنين من المشاركين في عملية للتطعيم ضد شلل الأطفال وهما في طريقهما إلى منزلهما بعد زيارة منشآة صحية في منطقة ديرا إسلام الخان بإقليم خيبر بختونخوا، بحسب ما ذكره رجل الشرطة زاهيد خان.

ووقع الاختطاف قبل بدء حملة عامة للتطعيم ضد شلل الأطفال، ستبدأ في 21 أبريل الجاري لتطعيم 45 مليون طفل.