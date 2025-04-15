الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 1400 كادر طبي خلال الحرب الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن 1400 من الكوادر الطبية استشهدوا خلال الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر تطبيق تليجرام: ارتقى أكثر من 1400 شهيد من الكوادر الصحية، فيما لا يزال نحو 360 من العاملين في القطاع الصحي رهن الاعتقال (بسجون إسرائيل)”، وفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023 قصف الاحتلال معظم المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ممنهج للمنظومة الطبية وحرمان آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين من الرعاية.

و تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر ارتكاب إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.