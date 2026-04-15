شبكة طبية سودانية: 5 قتلى و25 عالقا في انهيار منجم ذهب

لقي 5 أشخاص حتفهم، فيما تجري محاولات لإنقاذ 25 آخرين لا يزالون تحت الأنقاض إثر انهيار منجم للتنقيب العشوائي عن الذهب في شرق السودان، وفق شبكة طبية اليوم الأربعاء.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان صحفي اليوم،: "أسفرت حادثة انهيار منجم (كليتي) بمنطقة القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر، عن سقوط عدد من الضحايا وسط المعدّنين وبحسب المعلومات الأولية فقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 5 جثامين، إلى جانب نقل عدد من المصابين إلى مدينة بورتسودان لتلقي العلاج".

وأضافت: "لا تزال الجهود جارية لانتشال وإنقاذ أكثر من 25 شخصاً عالقين داخل الآبار وعلى أعماق كبيرة، وسط نقص واضح في إمكانيات وآليات الإنقاذ والإسعاف".

وأكدت شبكة أطباء السودان، أن هذه الحادثة تُعد الثانية من نوعها خلال أقل من 4 أشهر حيث سبقتها حادثة انهيار منجم فكرون بمنطقة أبو جبيهة، في مؤشر خطير على استمرار التهاون في إجراءات السلامة من قبل السلطات المعنية والشركة السودانية للموارد المعدنية المشرفة على التعدين التقليدي".

وأشارت، إلى أن "هذه الكارثة تمثل امتداداً لسلسلة طويلة من الحوادث المأساوية التي ظل يدفع ثمنها المعدّنون نتيجة الإهمال وضعف الرقابة وغياب الاشتراطات الأساسية للسلامة".

وناشدت شبكة أطباء السودان السلطات المختصة وحكومة ولاية البحر الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ من تبقى من العالقين داخل المنجم وتسريع عمليات انتشال الجثامين، وتوفير الدعم الكامل لفرق الإنقاذ من آليات وكوادر بما يسهم في الحد من تفاقم الخسائر الإنسانية ، مطالبة بوضع حد للتعدين غير المنظم في الآبار غير الآمنة والتي أصبحت مهددا أساسيا لأرواح المعدنين.

يُذكر أن السودان يُعد من كبار منتجي الذهب في أفريقيا، لكن حوادث انهيار المناجم شائعة بسبب ضعف معايير السلامة.

وشهد سودان حوادث مماثلة خلال السنوات الأخيرة، من بينها انهيار في عام 2023 أدى إلى مقتل 14 عاملا، وآخر في عام 2021 أسفر عن مقتل 38 شخصا.