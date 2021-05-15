الأهلي يبدأ مرحلة جديدة في «حلم العاشرة» بمواجهة قوية أمام صن داونز

تستكمل اليوم، السبت، منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاث مواجهات قوية، سيكون أبرزها مواجهة الأهلي أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في التاسعة من مساءً، فيما يلتقي الترجي الرياضي التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساءً، وفي التوقيت ذاته يحل سيمبا التنزاني ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويشهد دور الثمانية مواجهتين عربيتين خالصتين، حيث يلتقي شباب بلوزداد مع ضيفه الترجي، فيما تعادل مولودية الجزائر مع ضيفه الوداد المغربي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس.

وفي أهم وأقوى مباريات اليوم، تنتظر الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه صن داونز، حيث لم تكن القرعة رحيمة بهما بعدما أوقعتهما في مواجهة بعضهما البعض بالدور ذاته للنسخة الثالثة على التوالي في المسابقة.

كان صن داونز، الفائز بالبطولة عام 2016، قد حسم المواجهة الأولى لصالحه عندما تغلب 5 - 1 على الأهلي في مجموع المباراتين، ليصعد للدور قبل النهائي، قبل أن يرد الفريق المصري اعتباره سريعا، بعدما أطاح بنظيره الجنوب إفريقي في المواجهة الثانية بالنسخة الماضية للمسابقة، عقب فوزه 3 - 1 في إجمالي المباراتين، ليشق طريقه في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق فوزا بها، ويتوج باللقب للمرة التاسعة.

وبصفة عامة، التقى الأهلي مع صن داونز في ثماني مواجهات، كان أبرزها في نهائي نسخة البطولة عام 2001، التي توج بها الفريق الأحمر بعد فوزه 4 - 1 في مجموع المباراتين.

وحقق الأهلي 4 انتصارات على صن داونز، مقابل فوز وحيد للفريق الملقب بـ(البرازيليين)، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في ثلاثة لقاءات.

ويستعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لمواجهة فريقه السابق صن داونز، الذي كان يتولى تدريبه حتى سبتمبر الماضي، قبل أن ينتقل لقيادة نادي القرن في إفريقيا.

وكان موسيماني قد قاد صن داونز للتتويج بلقبه الوحيد في البطولة قبل خمسة أعوام، لكنه يتطلع الآن لمواصلة مشواره مع الأهلي في المسابقة هذا الموسم.

وبلغ الأهلي دور الثمانية في البطولة، بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني، برصيد 11 نقطة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.

ويعول الأهلي على قوة خط هجومه، الذي يعد الأقوى بين الفرق المتأهلة لمرحلة خروج المغلوب، بتسجيله 11 هدفا في دور المجموعات، لكنه يعاني من غياب عددا من عناصره المهمة في الفترة الأخيرة.

من ناحيته، كشر صن داونز مبكرا عن أنيابه، بعدما تصدر المجموعة الثانية عن جدارة برصيد 13 نقطة، بعد فوزه في مبارياته الأربع الأولى، بالإضافة لتعادله وخسارته في المباراتين التاليتين.

وفي المباراة الثانية اليوم، يحل الترجي التونسي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري، والذي فجر مفاجأة كبيرة بعبوره مرحلة المجموعات، عقب تفوقه على مازيمبي، المتوج بخمسة ألقاب، والهلال السوداني، الذي صعد لنهائي المسابقة مرتين، حيث احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، خلف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي تأهل هو الآخر للأدوار الإقصائية.

ورغم صعوبة المجموعة، إلا أن بلوزداد حصد تسع نقاط خلال مسيرته في المجموعة، عقب تحقيقه انتصارين وثلاثة تعادلات، بينما مني بخسارة وحيدة من صن داونز.

ويأمل بلوزداد في مواصلة مشواره بالبطولة رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام الترجي، الذي يتطلع لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه العام الماضي.

فيما حجز الترجي مقعده في دور الثمانية بالبطولة التي توج بها أربع مرات، بعدما تربع على صدارة المجموعة الرابعة، التي ضمت المولودية والزمالك وتونجيث السنغالي، برصيد 11 نقطة، إثر تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.

وكان الترجي من أوائل الفرق التي تأهلت لدور الثمانية، بعدما حسم صعوده قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، وبعد احتفاظه مؤخرا بلقب الدوري التونسي هذا الموسم للنسخة الخامسة على التوالي، فإن تركيزه أصبح منصبا الآن على التتويج باللقب الإفريقي.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية للترجي مع الفرق الجزائرية في المسابقة هذا الموسم، بعدما سبق أن التقى "شيخ الأندية التونسية" مع المولودية في دور المجموعات، حيث تعادلا 1 - 1 في مباراتيهما بالمجموعة.

وتعيد تلك المواجهة إلى الأذهان لقاء الفريقين بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأندية العربية لأبطال الدوري، التي جرت بالعاصمة السعودية الرياض عام 1995، حيث حسم الترجي المباراة لصالحه بالهدف الذهبي الذي أحرزه نجمه الراحل الهادي بلرخيصة.

ويشهد اللقاء الرابع في دور الثمانية مواجهة متكافئة بين كايز تشيفز وسيمبا، الذي يعد (الحصان الأسود) في البطولة، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بأربعة انتصارات والتعادل في لقاء والخسارة في مثله.

في المقابل، صعد كايزر تشيفز لدور الثمانية، بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.