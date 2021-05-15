وزير خارجية إيران يلغي زيارته للنمسا بعد رفع علم إسرائيل على مبان حكومية هناك

ألغى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف زيارته إلى النمسا، التي كان من المقرر أن يقوم بها في الأصل اليوم السبت، بعد رفع أعلام إسرائيلية على مبان حكومية في فيينا.



وقالت متحدثة باسم وزير الخارجية النمساوي، الكسندر شالينبرج، الذي كان من المفترض أن يجتمع مع ظريف في اجتماع ثنائي يركز على المفاوضات بشأن اتفاق نووي "نأسف لتلك الخطوة، لكننا لن نلتزم الصمت فيما تطلق حماس ألفي صاروخ على أهداف مدنية في إسرائيل".



كانت دار المستشارية ووزارة الخارجية قد رفعتا علما عليه نجمة داوود أمس الجمعة، في إشارة إلى التضامن مع إسرائيل، التي كانت هدف حوالي 2300 صاروخ أطلقته حركة حماس من قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن ثمانية أشخاص قتلوا في البلاد، حتى الآن منذ اندلاع العنف.



ومن جانبها، ردت إسرائيل بغارات جوية حيث هاجمت أهدافا في غزة مما أسفر عن مقتل قرابة 140 شخصا هناك وإصابة أكثر من ألف شخص، طبقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.