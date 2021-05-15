أوكرانيا تسجل 6 آلاف و796 إصابة جديدة بفيروس كورونا و322 وفاة

ذكر وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 6 آلاف و796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2 مليون و150 ألفا و244 حالة.



وأضاف ستيبانوف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه تم تسجيل 322 وفاة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 47 ألفا و924 حالة، كما تم تعافي مليون و849 ألفا و803 أشخاص، وتم تطعيم 23 ألفا و638 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ضد فيروس كورونا، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالبلاد 936 ألفا و499 منذ بداية الوباء.