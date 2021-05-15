 ليفاندوفسكي يسجل هدفه الـ40 هذا الموسم ويعادل الرقم القياسي لمولر - بوابة الشروق
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ليفاندوفسكي يسجل هدفه الـ40 هذا الموسم ويعادل الرقم القياسي لمولر

د ب أ
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 5:48 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 5:51 م

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا لفريق بايرن ميونخ أمام فرايبورج في المباراة المقامة حاليا ليرفع رصيد أهدافه إلى 40 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني (بوندسليجا) ليعادل رقم جيرد مولر الذي حققه في موسم 1971 / 1972.
وكشف ليفاندوفسكي /32 عاما/ الذي سجل هدفا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، عن قميص مطبوع عليه صورة لمولر ومكتوب عليها "مولر للأبد" كما حصل على ممر شرفي من زملائه بالفريق والجهاز الفني لتحقيقه هذا الرقم القياسي.
وحقق مولر الرقم القياسي المسجل في موسم 1971 / 1972 ولعدة عقود بدا أنه رقم أبدي.
ولكن، وبعد أن سجل 34 هدفا في الموسم الماضي، حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم رغم أنه غاب عن خمس مباريات من أصل 33 مباراة لعبها فريقه بسبب الإصابة والراحة.


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