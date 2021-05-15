إصابة 13 شخصا في تصادم 3 سيارات بالشرقية

أصيب 13 شخصا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، مساء الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، وذلك بطريق ههيا – أبو كبير بمحافظة الشرقية.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي بطريق ههيا – أبو كبير، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.



تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي، والخمسة الآخرين إلى مستشفى أبو كبير المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجاري رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.