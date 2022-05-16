زاخاروفا: روسيا لن تترك الخطوات غير القانونية للدول الغربية دون رد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن روسيا سترد على جميع الخطوات غير القانونية التي تتخذها الدول الغربية.

وقالت في مقابلة أوردتها وكالة تاس الروسية: "مثل هذه الخطوات، غير القانونية من وجهة نظر القانون الدولي والقوانين المحلية أو علاقاتنا الثنائية لن تترك دون رد. بطبيعة الحال، سوف نرد عليها جميعًا".

وذكرت زاخاروفا: "تم بالفعل الرد على الدول الغربية في عدد من المجالات. وبعضها تبحثه لجنة التحقيق، فيما يتعلق بالآثار (هدم وتدنيس الآثار للجنود السوفييت) وبشأن ما يتم القيام به فيما يتعلق بأبناء بلدنا".

وشددت على أنه "بالنسبة للعلاقات السياسية مع بولندا، هناك حاجة بالفعل إلى تحليل جاد لكيفية بناء العلاقات مع القادة الحاليين لهذا البلد، لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن الوضع يمكن أن يظل على مستواه الحالي".

وحول الدبلوماسيين المطرودين من الاتحاد الأوروبي قالت أيضا إنه يتم عرض وظائف أخرى عليهم، مضيفة أن "نظام إدارة الافراد بأكمله يخضع للمراجعة. وسيتم تعزيز التوجهات الآسيوية ورابطة الدول المستقلة".

وعلى صعيد آخر، قالت زاخاروفا إن أوروبا فقدت فرصة تنفيذ خيار حل وسط لإنقاذ ماء وجه أوكرانيا، وهو ما اقترحته روسيا.

وتابعت أنه "على مدار ثماني سنوات، كنا نقترح الخيار الأكثر مثالية، والتسوية. لم يكن مجرد خيار رمزي لإنقاذ وجه هذه الدولة. لقد كان خيارًا للحفاظ على بلد موحد، علاوة على ذلك، البلد الذي سيكون قادرًا على التغلب على أزمة النمو وذلك على أساس المبادئ الديمقراطية مع إمكانية تنمية بديلة في مجموعة من المجالات، هذا الخيار اقترحته روسيا والساسة الروس. لقد فقدت أوروبا هذه الفرصة."

ووفقًا لزاخاروفا، اختارت الدول الأوروبية قطع أي قنوات اتصال مع روسيا. مضيفة: "ما حدث الآن، وأعتقد أنهم لا يفهمون الأمر بشكل كامل، هو أنهم أطلقوا العنان لنا لنفعل ما نريد".